На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский фигурист намекнул на роман с гимнасткой Авериной

Российский фигурист Алиев намекнул на отношения с гимнасткой Авериной
close
arinaverina98/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский фигурист Дмитрий Алиев намекнул на отношения с гимнасткой Ариной Авериной.

Аверина на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала фотографию заката, а фигурист оставил комментарий следующего содержания: «Каждый раз, когда вижу солнце, думаю о тебе». Позднее Алиев выложил пост на своей странице, также опубликовав фотографию заката и отметив на ней аккаунт гимнастки.

Алиев — чемпион Европы (2020), серебряный призер европейского первенства (2018), чемпион России (2020) и бронзовый призер нацчемпа (2018). На юниорском уровне он — двукратный победитель первенства России (2016, 2017), победитель финала международного юношеского Гран-при (2016).

Арина Аверина вместе с сестрой Диной объявили об окончании профессиональной карьеры 23 февраля 2024 года. На Олимпийских играх 2020 года в Токио Дина Аверина стала серебряной призеркой, прервав 20-летнюю серию побед российских гимнасток на Играх в личном многоборье. Арина Аверина осталась без медали, заняв в итоговом протоколе четвертое место. Арина — пятикратная чемпионка мира.

Примечательно, что Дина Аверина летом 2025 года выходит замуж — за олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева.

Ранее Соловьев рассказал о предложении, которое сделал гимнастке Авериной.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами