Бывший игрок «Локомотива» назвал фаворита матча «Флуминенсе» — «Челси» в полуфинале КЧМ

Бывший футболист московского «Локомотива» Руслан Пименов считает английский «Челси» фаворитом полуфинального матча клубного чемпионата мира против бразильского «Флуминенсе», передает Odds.ru.

«Бразильцы против англичан, которые действуют в очень хорошей манере, очень хорошо готовы физически. Но, мне кажется, что «Челси» фаворит при всей мощи «Флуминенсе», — сказал Пименов.

Матч начнется 8 июля в 22.00 по московскому времени. Французский «ПСЖ» и мадридский «Реал» сыграют в своем полуфинале 9 июля в 22.00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Первый розыгрыш клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

Ранее футболист «Баварии» получил страшную травму на клубном чемпионате мира.