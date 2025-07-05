Футболист «Баварии» получил страшную травму на клубном чемпионате мира

Полузащитник мюнхенской «Бавариии» Джамал Мусиала получил страшную травму в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира против французского «ПСЖ».

Вратарь парижан Джанлуиджи Доннарумма случайно «зажал» ногу немца, из-за чего голеностоп хавбека неестественно вывернулся в сторону. Мусиала не смог сдержать слез и покинул поле на носилках. У футболиста подозрение на открытый перелом.

В момент написания новости в матче счет «ПСЖ» — «Бавария» счет не открыт. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Первый розыгрыш клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

Ранее определилась первая полуфинальная пара клубного чемпионата мира.