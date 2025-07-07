Экс-футболист «Локомотива»: жаль, что «ПСЖ» и «Реал» сыграют в полуфинале КЧМ

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что клубный чемпионат мира выиграет французский «ПСЖ» или мадридский «Реал».

«Жаль, что «ПСЖ» и «Реал» сыграют в полуфинале клубного чемпионата мира. Это был бы хороший финал. Я думаю, победитель этой пары возьмет кубок. Интересно, как «Челси» с «Флуминенсе» сыграют. Но «Реал» — «ПСЖ» является лигочемпионской вывеской», — сказал Булыкин.

Бразильский «Флуминенсе» сыграет в полуфинале турнира с английским «Челси». Матч начнется 8 июля в 22.00 по московскому времени. Французский «ПСЖ» и мадридский «Реал» сыграют 9 июля в 22.00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Первый розыгрыш клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

Ранее экс-футболист Александр Самедов похвалил бразильские команды за игру на клубном чемпионате мира.