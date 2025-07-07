Бывший футболист «Спартака»: на клубном чемпионате мира меня удивили бразильские команды

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Самедов в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что его приятно удивили бразильские команды на клубном чемпионате мира.

«Меня удивили бразильские команды с лучшей стороны. Они показали себя выстроенными коллективами. Они выглядели хорошо подготовленными тактически, играли дисциплинированно. Мне понравилось, как «Фламенго» в четвертьфинале играл с «Баварией», несмотря на поражение. В том матче «Фламенго» играл потрясающе, мне очень понравилось», — сказал Самедов.

Бразильский «Флуминенсе» сыграет в полуфинале турнира с английским «Челси». Матч начнется 8 июля в 22.00 по московскому времени. Французский «ПСЖ» и мадридский «Реал» сыграют 9 июля в 22.00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Первый розыгрыш клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

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