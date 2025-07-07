Французский нападающий Килиан Мбаппе установил рекорд «Реала» всех времен по ходу клубного чемпионата мира. Об этом сообщает Stats Foot в социальной сети X.

Форвард отметился забитым мячом в матче четвертьфинала клубного чемпионата мира с «Боруссией» (3:2). Таким образом, Мбаппе забивал в семи различных турнирах, в которых участвовал клуб в одном сезоне. Ранее такое не удавалось сделать никому.

Он поражал ворота соперников в Суперкубке УЕФА, Лиге чемпионов, клубном чемпионате мира, Межконтинентальном кубке, а также чемпионате, Кубке и Суперкубке Испании.

«Реал» уже вышел в полуфинал КЧМ.

Официально о подписании контракта между Мбаппе и мадридским «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав испанского гранда в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за французский «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года.

В минувшем сезоне Мбаппе стал обладателем Золотой бутсы, забив в чемпионате Испании 31 гол. Во всех турнирах француз отличился 39 раз, побив рекорд по количеству голов в дебютном сезоне. Прежним рекордсменом по этому показателю был чилийский форвард Иван Саморано, который отличился 37 раз в сезоне-1992/93.

Ранее рэпер пригрозил Мбаппе рассказать правду о его болезни.