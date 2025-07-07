Экс-футболист «Спартака»: с оптимизмом смотрю на следующий сезон

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» подвел итог товарищеского матча между красно-белыми и самарскими «Крыльями Советов», отметив, что не стоит обращать внимание на то, что встреча завершилась со счетом 2:2.

«Выводы по игре делать не стоит. У «Спартака» все нормально. Команда играла с хорошим соперником, у которой прекрасный тренер. В первом тайме у красно-белых играл основной состав. Не надо обращать внимания на счет. Я смотрю на сезон с оптимизмом. Никаких проблем у команды нет. Костяк команды сыграл 60 минут и играл хорошо. Пара игроков отсутствовала в атаке, появились новые футболисты, чтобы встроить их в игру нужно время, но Станкович с этим разберется», — сказал Гладилин.

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. После перерыва мяч в свои ворота отправил игрок «Спартака» Наиль Умяров, а Вадим Раков удвоил преимущество гостей. На 75-й минуте Игорь Дмитриев сократил отставание «Спартака», а спустя две минуты Ливай Гарсия сравнял результат.

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