«В этом и заключается разница»: теннисист Рублев объяснил поражение на Уимблдоне

Российский теннисист Андрей Рублев заявил, что ментально подсел в матче четвертого круга Уимблдона с испанцем Карлосом Алькарасом, что позволило его сопернику выиграть поединок. Его слова приводит Punto de Break.

«Это было тяжело. Наверное, в этом и заключается разница между топ-игроками и мной. Стоит мне чуть-чуть потерять концентрацию — и я теряю сет. Я сам позволил ему выиграть второй сет. Это были только мои ошибки. В третьем сете — та же история. Потерял подачу по своей вине», — заявил он.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 42 минуты, завершилась в четырех сетах с результатом 7:6 (7:5), 3:6, 4:6, 4:6.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Рублев — олимпийский чемпион 2020 года в миксте (в паре с Анастасией Павлюченковой); он стал победителем 20 турниров ATP, из них 16 титулов он завоевал в одиночном разряде; обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.

Алькарас — победитель уже пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (на его счету «Ролан Гаррос» — 2025, а также Открытый чемпионат США — 2022, Уимблдон в 2023-2024 годах, Открытый чемпионат Франции — 2024); победитель 19 турниров ATP в одиночном разряде, серебряный призер Олимпийских игр 2024 года в одиночном разряде.

Ранее российская теннисистка впервые с 2016 года вышла в 1/4 финала Уимблдона.