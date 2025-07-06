Российская теннисистка впервые с 2016 года вышла в 1/4 финала Уимблдона

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал Уимблдона впервые с 2016 года.

В матче четвертого круга россиянка одержала победу над британской теннисисткой Сонай Картал. Встреча, которая продолжалась 2 часа 2 минуты, завершилась с результатом 7:6 (7:3), 6:4.

Павлюченкова один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Картал шесть эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.

В первом сете при счете 4:4 на подаче Павлюченковой Картал пробила удар в большой аут. Судья заметил этот эпизод, но из-за того, что во время розыгрыша не сработала электронная система «хоук-ай», было принято решение его переиграть. Павлюченкова проиграла очко, а следом и гейм, что вызвало у нее негодование.

За выход в полуфинал россиянка сразится с победительницей противостояния между Линдой Носковой (Чехия) и Амандой Анисимовой (США).

Павлюченкова — чемпионка Олимпийских игр 2020 года в миксте; финалистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2021); победительница 18 турниров WTA (12 — в одиночном разряде); обладательница Кубка Билли Джин Кинг (2021) в составе сборной России.

Ранее российский теннисист установил необычный рекорд после выхода в 1/4 финала Уимблдона.