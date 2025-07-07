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Организаторы Уимблдона извинились перед российской теннисисткой

Организаторы Уимблдона извинились перед российской теннисисткой Павлюченковой
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Кадр из трансляции

Организаторы Уимблдона извинились перед российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой за сбой автоматики, который повлек за собой проигранное очко по ходу одного из геймов. Об этом пишет Би-би-си.

«Мы принесли извинения игрокам, причастным к инциденту, но по-прежнему полностью уверены в точности технологии отслеживания мяча. В данном случае имела место человеческая ошибка, мы пересмотрели наши процессы и внесли соответствующие изменения», — заявил представитель Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC).

В первом сете при счете 4:4 на подаче Павлюченковой Картал пробила удар в большой аут. Судья заметил этот эпизод, но из-за того, что во время розыгрыша не сработала электронная система «хоук-ай», было принято решение его переиграть. Павлюченкова проиграла очко, а следом и гейм, что вызвало у нее негодование.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 2 минуты, завершилась с результатом 7:6 (7:3), 6:4.

За выход в полуфинал россиянка сразится с Амандой Анисимовой из США.

Павлюченкова — чемпионка Олимпийских игр 2020 года в миксте; финалистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2021); победительница 18 турниров WTA (12 — в одиночном разряде); обладательница Кубка Билли Джин Кинг (2021) в составе сборной России.

Ранее Андрей Рублев вылетел с Уимблдона.

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