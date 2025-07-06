«Вы украли!» Российская теннисистка возмутилась работой судей на Уимблдоне

Теннисистка Павлюченкова заявила, что судьи на Уимблдоне украли у нее гейм

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова во время матча четвертого круга Уимблдона с представительницей Великобритании Монай Картал возмутилась работой судей. Об этом пишет «Чемпионат.com».

В первом сете при счете 4:4 на подаче Павлюченковой Картал пробила удар в большой аут. Судья заметил этот эпизод, но из-за того, что во время розыгрыша не сработала электронная система «хоук-ай», было принято решение его переиграть. Павлюченкова проиграла очко, а следом и гейм.

«Поскольку она местная, они (линейные) могут говорить все, что угодно. Вы украли у меня гейм!» — сказала Павлюченкова судье во время смены сторон.

В поединке идет второй сет. Первую партию Павлюченкова завершила в свою пользу, выиграв на тай-брейке — 7:3.

Павлюченкова — чемпионка Олимпийских игр 2020 года в миксте; финалистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2021); победительница 18 турниров WTA (12 — в одиночном разряде); обладательница Кубка Билли Джин Кинг (2021) в составе сборной России.

Ранее российский теннисист установил необычный рекорд после выхода в 1/4 финала Уимблдона.