«Сложно справиться с его агрессией»: теннисист Алькарас о Рублеве

Испанский теннисист Карлос Алькарас, который занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), похвалил себя за разумную игру против россиянина Андрея Рублева в четвертом круге Уимблдона и дал высокую оценку игре своего соперника.

«Андрей — один из самых сильных, если не самый сильный игрок в нашем туре. Без сомнения. Очень сложно справиться с его агрессией, ударами, форхендами. Когда ты сталкиваешься с ним, то чувствуешь, как он доводит тебя до предела с каждым ударом из стороны в сторону», — заявил Алькарас в интервью после матча.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 42 минуты, завершилась в четырех сетах с результатом 7:6 (7:5), 3:6, 4:6, 4:6.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Рублев — олимпийский чемпион 2020 года в миксте (в паре с Анастасией Павлюченковой); он стал победителем 20 турниров ATP, из них 16 титулов он завоевал в одиночном разряде; обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.

Алькарас — победитель уже пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (на его счету «Ролан Гаррос» — 2025, а также Открытый чемпионат США — 2022, Уимблдон в 2023-2024 годах, Открытый чемпионат Франции — 2024); победитель 19 турниров ATP в одиночном разряде, серебряный призер Олимпийских игр 2024 года в одиночном разряде.

Ранее российская теннисистка впервые с 2016 года вышла в 1/4 финала Уимблдона.