На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Сложно справиться с его агрессией»: теннисист Алькарас о Рублеве

Теннисист Алькарас назвал Рублева одним из самых сильных игроков в туре
true
true
true
close
Fabian Bimmer/Reuters

Испанский теннисист Карлос Алькарас, который занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), похвалил себя за разумную игру против россиянина Андрея Рублева в четвертом круге Уимблдона и дал высокую оценку игре своего соперника.

«Андрей — один из самых сильных, если не самый сильный игрок в нашем туре. Без сомнения. Очень сложно справиться с его агрессией, ударами, форхендами. Когда ты сталкиваешься с ним, то чувствуешь, как он доводит тебя до предела с каждым ударом из стороны в сторону», — заявил Алькарас в интервью после матча.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 42 минуты, завершилась в четырех сетах с результатом 7:6 (7:5), 3:6, 4:6, 4:6.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Рублев — олимпийский чемпион 2020 года в миксте (в паре с Анастасией Павлюченковой); он стал победителем 20 турниров ATP, из них 16 титулов он завоевал в одиночном разряде; обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.

Алькарас — победитель уже пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (на его счету «Ролан Гаррос» — 2025, а также Открытый чемпионат США — 2022, Уимблдон в 2023-2024 годах, Открытый чемпионат Франции — 2024); победитель 19 турниров ATP в одиночном разряде, серебряный призер Олимпийских игр 2024 года в одиночном разряде.

Ранее российская теннисистка впервые с 2016 года вышла в 1/4 финала Уимблдона.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами