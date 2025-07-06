«Не научишь культуре»: игрока ЦСКА назвали идиотом

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев подверг критике бразильского игрока команды Алеррандро за его отношение к 14-летнему фанату с ДЦП Дияру Бейсенбаеву во время матча с ОФК. Его слова приводит «Советский спорт».

«Но Алеррандро не соображает, у него другой менталитет. Бразильцам лишь бы себя показать по телевизору. Это от дикого бескультурья! Я с латиноамериканцами играл сам, знаю их. Глупые они, а мы все удивляемся! Это бараны, каких свет не видел. Алеррандро – идиот, мозги ему не переставишь уже и не научишь культуре», — заявил Пономарев.

ЦСКА выпустил на замену 14-летнего болельщика с ДЦП Дияра Бейсенбаева во время матча «Братского кубка» против белградского ОФК 6 июля. Бейсенбаев появился на поле на 90-й минуте. В концовке матча ЦСКА, который к тому моменту вел в счете 4:2, получил право на пенальти. Алеррандро не уступил возможность пробить этот удар Бейсенбаеву, однако и не сумел реализовать его сам.

После матча Бейсенбаев поднял над головой трофей за победу в турнире.

ЦСКА объявил о переходе Алеррандро 17 февраля 2025 года. На счету Алеррандро, который провел сезон-2024 в аренде в футбольном клубе «Витория», 15 забитых мячей в 34 матчах. Вместе с экс-форвардом «Зенита» Юри Алберто Алеррандро разделил звание лучшего бомбардира турнира.

Ранее возможному новичку ЦСКА пожелали не быть соплей.