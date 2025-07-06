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Возможному новичку ЦСКА пожелали не быть соплей

Футболист Пономарев пожелал возможному новичку Алвесу ЦСКА не быть соплей
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РИА Новости

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на новость о том, что бразильский полузащитник «Сан-Паулу» Матеус Алвес находится в Москве, чтобы подписать контракт с красно-синими, пожелав ему не быть соплей, передает «Советский спорт».

«Главное, что он не с Копакабана. А Сан-Паулу – хороший и спортивный город.178 сантиметров роста — это неплохо для полузащитника. Главное, чтобы не соплей был в плане физических кондиций», — сказал Пономарев.

В текущем сезоне чемпионата Бразилл Матеус Алвес провел два матча, забив три мяча.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории. В чемпионате России клуб завоевал бронзовые медали.

Ранее молодой российский талант оценил вероятность перехода в европейский клуб.

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