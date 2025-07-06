Российский теннисист установил необычный рекорд после выхода в 1/4 финала Уимблдона

Российский теннисист Карен Хачанов после выхода в четвертьфинал Уимблдона (третьего турнира в календарном сезоне Большого шлема) установил достижение, связанное с годом своего рождения.

Он стал первым теннисистом, рожденным в 1990-х годах, кому в карьере удалось добраться до двух четвертьфиналов на Уимблдоне и «Ролан Гаррос» (Открытый чемпионат Франции).

Хачанов играл на этой стадии Уимблдона в 2021 и 2025 годах. На французском турнире — в 2019 и 2023 годах. При этом лучшими его результатами на турнирах этой серии являются два выхода в полуфинал — на Australian Open в 2023 году и на US Open в 2022 году.

29-летний Хачанов в данный момент занимает 20-е место в рейтинге АТР. Его лучшим результатом на Уимблдоне является как раз четвертьфинал, куда он добрался в 2021 году. На прошлой неделе россиянин дошел до полуфинала турнира АТР 500 в немецком Галле, где уступил представляющему Казахстан Александру Бублику, который затем выиграл титул, одолев в финале другого россиянина Даниила Медведева.

Ранее чемпионка Уимблдона проиграла в третьем круге.