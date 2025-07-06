Россиянки Андреева и Шнайдер проиграли на Уимблдоне

Российские теннисистки Андреева и Шнайдер проиграли в третьем круге Уимблдона

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер не смогли выйти в четвертый круг парного разряда Уимблдона.

В матче третьего круга россиянки уступили паре их соотечественницы Анны Калинской и Сораны Кырсти и Румынии. Встреча, которая продолжалась 4 часа 28 минут (матч несколько раз останавливался), завершилась в трех сетах с результатом 6:4, 6:7 (3:7), 1:6.

За выход в полуфинал Калинская и Кырстя сразятся с Се Шувэй и Еленой Остапенко.

Калинская — победительница четырех турниров WTA в парном разряде.

Андреева и Шнайдер в парном разряде добрались на финала летних Олимпийских игр — 2024, где проиграли Саре Эррани и Жасмин Паолини.

Андреева является полуфиналисткой двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); также она — победительница пяти турниров WTA (из них три — в одиночном разряде).

Шнайдер — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде).

Ранее российский теннисист установил необычный рекорд после выхода в 1/4 финала Уимблдона.