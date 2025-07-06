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Легенда ЦСКА объяснил переход в «Динамо» форварда сборной России

Экс-игрок ЦСКА Пономарев назвал Сергеева полезным трансфером для «Динамо»
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МАТЧ ТВ

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что нападающий Иван Сергеев является полезным приобретением для столичного «Динамо».

«Сергеев пригодится «Динамо», он неплохой парень. Очень настырный, целеустремленный, физически готов отлично, так что он сможет помочь команде. Тем более, Карпин знает, как его использовать», — заявил Пономарев.

В прошлом сезоне Сергеев выступал за самарские «Крылья Советов». Он провел 30 матчей, забил девять мячей и отдал три результативные передачи. Контракт Сергеева с «Динамо» рассчитан до лета 2027 года.

Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 пунктов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак», футболисты «Динамо» замкнули первую пятерку.

Ранее ЦСКА предсказали чемпионство в 2026 году.

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