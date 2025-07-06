ЦСКА предсказали чемпионство в 2026 году

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что армейский клуб по итогам предстоящего сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) имеет все шансы на то, чтобы выиграть золотые награды.

По его словам, для этого красно-синим нужно сохранить текущую форму.

«Если они будут продолжать в том же духе, что в играх с «Партизаном» и ОФК, то все будет хорошо. Физика просто сумасшедшая. Прессинг, высокая скорость перехода из обороны в атаку, все на высочайшем уровне. Если будут играть на том же уровне, то станут чемпионами, однозначно», — заявил Пономарев.

5 июля ЦСКА переиграл ОФК. Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 4:2.

В начале матча дублем отметился Игорь Дивеев — он забил на 6-й и 22-й минутах. На 25-й минуте отличился Тамерлан Мусаев, на 57-й — Кирилл Глебов. В составе сербов на 70-й минуте гол забил Урош Кабич, а на 89-й — Милош Пантович (с пенальти).

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее проведение прощального матча «Химок» назвали бессмысленным.