Бывший тренер «Спартака» ответил на вопрос о драке Смолова в «Кофемании»

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин ответил на вопрос о драке футбололиста Федора Смолова в «Кофемании», заявив, что не комментирует слухи, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Я слухи не комментирую. Не могу давать оценку таким действиям, потому что не знаю, что спровоцировало сделать это. Поэтому просто не буду комментировать то, о чем не знаю», — сказал Гладилин.

28 мая Смолов устроил драку в одном из ресторанов сети «Кофемания» в Москве. По одной из версий, двое посетителей за соседним столиком во всеуслышание обсуждали спортсмена. Смолов подошел к ним, чтобы разобраться в ситуации, но в результате между мужчинами произошла драка. Футболист кулаком ударил оппонентов в лицо, и впоследствии пострадавшие написали заявление в полицию.

Потасовка случилась в той же «Кофемании», где в 2018 году устроили драку футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Тогда спортсменов обвинили в побоях и хулиганстве, а в 2019 году суд приговорил первого к 1,5 года колонии общего режима и второго — к одному году и пяти месяцам колонии общего режима. В сентябре 2019 года суд решил удовлетворить просьбу Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении, после этого футболисты вышли на свободу.

Ранее Артем Дзюба пошутил насчет драки Смолова.