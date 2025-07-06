Российский теннисист стал первым четвертьфиналистом Уимблдона

Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу в четвертом круге Уимблдона над поляком Камилем Майхшаком.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2, 6:3. Хачанов стал первым четвертьфиналистом Уимблдона.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В следующем круге Хачанов сыграет с победителем матча между американцем Тейлором Фрицем и австралийцем Джорданом Томпсоном.

29-летний Хачанов в данный момент занимает 19-е место в рейтинге АТР. Его лучшим результатом на Уимблдоне является четвертьфинал, куда он добрался в 2021 году. На прошлой неделе россиянин дошел до полуфинала турнира АТР 500 в немецком Галле, где уступил представляющему Казахстан Александру Бублику, который затем выиграл титул, одолев в финале другого россиянина Даниила Медведева.

6 марта 2024 года Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани / Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее чемпионка Уимблдона проиграла в третьем круге.