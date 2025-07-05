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Чемпионка Уимблдона проиграла в третьем круге

Действующая чемпионка Уимблдона Крейчикова проиграла Наварро в 1/16 финала
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Hannah Mckay/Reuters

Действующая чемпионка Уимблдона чешка Барбора Крейчикова не смогла выйти в 1/8 финала в этом году, проиграв американке Эмме Наварро.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 27 минут, завершилась со счетом 2:6, 6:3, 6:4 в пользу Наварро. За это время 24-летняя американка сделала один эйс, допустила одну двойную ошибку реализовала пять брейк-пойнтов из шести. В активе 29-летней Крейчиковой четыре подачи навылет, восемь двойных ошибок и пять реализованных брейк-поинтов из 18.

Следующим соперником Наварро станет 18-летняя россиянка Мирра Андреева, которая обыграла Хейли Баптист из США — 6:1, 6:3.

В финале прошлого розыгрыша турнира Крейчикова обыграла итальянку Ясмин Паолини со счетом 6:2, 2:6, 6:4.

6 марта 2024 года Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани / Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее Даниил Медведев сенсационно вылетел на старте Уимблдона.

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