В Мурманской области во время забега «Хибины» погибли два человека

Губернатор Чибис: в Мурманской области во время забега погибли два человека

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале сообщил, что при проведении трейлового забега «Хибины» в горах погибли два человека.

Гибель участников забега, согласно предварительной информации, произошла в результате возникновения сложных погодных условий. Трейл «Хибины» был организован частной компанией.

Позже Чибис сообщил, что спасательная операция в Хибинах завершена, всем, кто находился на маршруте трейла, была оказана необходимая помощь.

В феврале 2025 года два футболиста команды «ПОЗ-Прогресс» одновременно скончались в Свердловской области.

15 февраля команда провела плановую тренировку в Верхней Пышме. После занятий все футболисты чувствовали себя хорошо, никто из них не жаловался на ухудшение состояния или проблемы со здоровьем. Однако на следующий день стало известно, что во сне скончались два футболиста — 32-летний Ян и 33-летний Даниил.

Ранее два бегуна скончались во время полумарафона в Казахстане из-за остановки сердца.