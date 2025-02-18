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Два футболиста одновременно скончались после тренировки

SHOT: в Верхней Пышме два футболиста умерли в один день после тренировки
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Telegram-канал «Ural Mash»

Два футболиста команды «ПОЗ-Прогресс» одновременно скончались при странных обстоятельствах в Свердловской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По информации источника, 15 февраля команда провела плановую тренировку в Верхней Пышме. После занятий все футболисты чувствовали себя хорошо, никто из них не жаловался на ухудшение состояния или проблемы со здоровьем. Однако на следующий день стало известно, что во сне скончались два футболиста — 32-летний Ян и 33-летний Даниил.

Обе семьи погибших говорят, что спортсмены вернулись вечером после тренировки домой и легли спать, а на утро не проснулись. При этом мать Яна указывает на то, что у ее сына были проблемы с сердцем, однако Даниил на такие проблемы со здоровьем не жаловался.

«Он не жаловался на здоровье в тот вечер, пришел после тренировки, ничего не предвещало. Лег спать как обычно, а наутро семья нашла его мертвым. Умер во сне. Результатов вскрытия нет, ничего не могу сказать. Допинг он не принимал», — рассказала мать Яна Светлана в комментарии URA.RU.

Оба футболиста женаты, у них есть дети. Сейчас выясняется, что стало причиной наступившей смерти.

Ранее была названа причина для ухода Валерия Карпина из «Ростова».

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