Смолов подал заявление о вымогательстве и мошенничестве

Российский нападающий «Краснодара» Федор Смолов обратился в полицию с заявлением о вымогательстве и мошенничестве. Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист Иван Карпов.

По информации журналиста, что речь идет о попытке вымогательства в размере 20 млн рублей, а также о статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».

28 мая Смолов устроил драку в одном из ресторанов сети «Кофемания» в Москве. По одной из версий, двое посетителей за соседним столиком во всеуслышание обсуждали спортсмена. Смолов подошел к ним, чтобы разобраться в ситуации, но в результате между мужчинами произошла драка. Футболист кулаком ударил оппонентов в лицо, и впоследствии пострадавшие написали заявление в полицию.

Потасовка случилась в той же «Кофемании», где в 2018 году устроили драку футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Тогда спортсменов обвинили в побоях и хулиганстве, а в 2019 году суд приговорил первого к 1,5 года колонии общего режима и второго — к одному году и пяти месяцам колонии общего режима. В сентябре 2019 года суд решил удовлетворить просьбу Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении, после этого футболисты вышли на свободу.

Ранее стало известно, чем занимаются мужчины, на которых напал футболист Смолов.