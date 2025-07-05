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Стало известно, чем занимаются мужчины, на которых напал футболист Смолов

«МК»: Смолов напал в «Кофемании» на совладельца компании «Подъем групп»
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Футболист Федор Смолов напал в «Кофемании» на совладельца компании «Подъем групп», а также на его сотрудника из челябинского филиала, сообщает «МК».

Отмечается, что мужчины зашли в кафе позавтракать перед тем, как ехать на строительную выставку.

Инцидент со Смоловым произошел 28 мая 2025 года. По одной из версий, двое посетителей за соседним столиком во всеуслышание обсуждали Смолова. Футболист подошел к ним, чтобы разобраться в ситуации, но в результате между мужчинами произошла драка. Футболист кулаком ударил оппонентов в лицо, и впоследствии пострадавшие написали заявление в полицию.

Потасовка случилась в той же «Кофемании», где в 2018 году устроили драку футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Тогда спортсменов обвинили в побоях и хулиганстве, а в 2019 году суд приговорил первого к 1,5 года колонии общего режима и второго — к одному году и пяти месяцам колонии общего режима. В сентябре 2019 года суд решил удовлетворить просьбу Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении, после этого футболисты вышли на свободу.

Ранее стала известна причина драки Смолова с посетителями «Кофемании».

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