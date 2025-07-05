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ЦСКА случайно отметил гол своего футболиста порнографической картинкой

ЦСКА случайно отметил гол Дивеева в матче «Братского кубка» картинкой с порно
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ЦСКА

Московский ЦСКА случайно выложил порнографическую картинку в свой официальный Telegram-канал прямо перед голом защитника Игоря Дивеева в матче «Братского кубка» с «ОФК Белград».

В пресс-службе заявили, что администраторы канала тестировали антиспам-бот, который чистит плохие комментарии. В итоге вместо того, чтобы удалить картинку, ее случайно отправили в канал.

Встреча завершилась победой ЦСКА со счетом 4:2.

В начале матча дублем отметился Дивеев — он забил на 6-й и 22-й минутах. На 25-й минуте отличился Тамерлан Мусаев, на 57-й — Кирилл Глебов. В составе сербов на 70-й минуте гол забил Урош Кабич, а на 89-й — Милош Пантович (с пенальти).

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

«Братский кубок» — товарищеский турнир, в котором, помимо ЦСКА и «ОФК Белград» принимают участие московский «Динамо» и сербский «Партизан». Он завершится 5 июля.

Ранее «Динамо» сравнили по уровню с топ-клубами европейского чемпионата.

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