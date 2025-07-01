«Динамо» сравнили по уровню с топ-клубами европейского чемпионата

Игрок «ОФК» Кнежевич заявил, что «Динамо» близко по уровню к топ-клубам Сербии

Полузащитник сербского клуба «ОФК Белград» Никола Кнежевич заявил, что московское «Динамо» схоже по уровню с топ-клубами из их национального чемпионата. Слова футболиста приводит «Советский спорт».

«Динамо» очень близко по уровню к топ-клубам Сербии. «Динамо» очень хорошая команда. Они знают, что делают, и обыграли нас со счетом 4:0», — заявил Кнежевич.

В стартовом матче «Братского кубка» «Динамо» разгромило «ОФК Белград».

Встреча, которая состоялась на стадионе «ВТБ Арена», завершилась с результатом 4:0.

Счет в матче открыл Максим Осипенко уже на восьмой минуте — этот гол стал для него дебютным в футболке бело-голубых. На 21-й минуте отличился Ярослав Гладышев, на 82-й — Лука Гагнидзе, а на 85-й — Дмитрий Скопинцев (с пенальти).

«Братский кубок» — товарищеский турнир, в котором, помимо «Динамо» и «ОФК Белград» принимают участие московский ЦСКА и сербский «Партизан». Он завершится 5 июля.

Ранее европейский клуб предложил свой стадион для матчей сборной России по футболу.