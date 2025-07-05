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ЦСКА громит европейский клуб. LIVE

Футбол. Братский кубок — 2025. ЦСКА — «Белград». ОНЛАЙН

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Александр Вильф/РИА Новости
Во втором туре Братского кубка встречаются московский ЦСКА и сербский «Белград». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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2-й тайм
05 июля 16:00
ЦСКА
Москва, Россия
6' Дивеев
22' Обляков
25' Мусаев
57' Глебов
4 : 0
ОФК Белград
Белград, Сербия
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва, Россия
1-й тайм

6' Дивеев

22' Обляков 25' Мусаев

7' Кнежевич

38' Безерра

2-й тайм

57' Глебов

Трансляция
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'68

Вынужденная замена в составе ЦСКА: 19-летний защитник Михаил Рядно вышел вместо Мойзеса.

'66

Келлвен нанес дальний удар, но выше ворот!

'64

Шесть замен в составе ЦСКА: на поле вышли нападающие Алеррандро и Койта, полузащитники Файзуллаев и Вильягра, защитники Келлвен и Лукин. Отдыхать отправились Шуманский, Мусаев, Дивеев, Обляков, Круговой и Гаич.

'61

Момент! Мусаев и Обляков сыграли в стеночку, и Тамерлан ворвался в штрафную один на один с вратарем, но чуть-чуть не успел догнать мяч! Голкипер «Белграда» перехватил мяч.

'59

11 замен в составе «Белграда»: теперь на поле полностью другая команда.

'57

ГОООООЛ!!! Глебов забил четвертый гол ЦСКА — 4:0!

Круговой отдал пас в центр штрафной, и Мусаев пробил по воротам, но попал в защитника. Глебов удачно подхватил мяч после отскока и закатил его в створ!

'55

Армейцы заработали угловой. Кисляк подал в центр штрафной, и Дивеев пробил головой, но выше ворот.

'53

Обляков потерял мяч на своей половине поля, и белградцы организовали атаку, которая завершилась подачей во вратарскую ЦСКА. Однако Тороп успел забрать мяч в руки.

'48

ЦСКА быстро наладил контроль над мячом.

'46

Второй тайм начался!

'45+1

Первый тайм завершен!

ЦСКА полностью владеет инициативой и заслуженно громит «Белград» со счетом 3:0 благодаря голам Дивеева, Облякова и Мусаева.

Обляков, которому сегодня исполнилось 27 лет, отличился еще и голевой передачей.

С нетерпением ждем второго тайма!

'45+1

Милан Гаич прострелил в штрафную «Белграда» с правого фланга, но защитник вынес мяч за боковую.

'43

Тороп в прыжке забрал мяч и сорвал подачу белградцев в штрафную ЦСКА.

'41

Сербы отбились после подачи Облякова в штрафную «Белграда».

'40

Опасно! Кисляк получил мяч в штрафной и пробил низом в дальний угол, но вратарь совершил прекрасный сейв и перевел мяч на угловой!

'38

Безерра получил желтую карточку за то, что влетел ногой в голеностоп Облякову.

'35

Моментище! Кисляк пробил в створ с острого угла, но защитник вынес мяч с ленточки!

'33

«Белград» заработал угловой. Бразильский нападающий Диого Безерра исполнил подачу на дальнюю штангу, но получилось слишком сильно.

'31

Моментище! Мойзес выдал прекрасный прострел во вратарскую, но Мусаев каким-то образом не попал в створ с пары метров!

'28

Перекладина! Шуманский в упор пробил по воротам «Белграда», но попал в левую стойку ворот!

'25

ГОООООЛ!!! Это разгром!

Мусаев получил мяч на линии штрафной «Белграда» и аккуратно уложил его низом в правый угол ворот. 3:0 в пользу ЦСКА!

'22

ГООООЛ!!! Обляков забил гол в свой день рождения!

Круговой закинул мяч черпачком в штрафную, и Обляков со второй попытки пробил головой в створ. 2:0 в пользу ЦСКА!

'20

Перекладина! 20-летний полузащитник «Белграда» Цветкович нанес сильнейший дальний удар по ворота ЦСКА, но мяч сотряс крестовину!

'19

Глебов с лета пробил по мячу из пределов штрафной «Белграда», но не попал в створ!

'18

Тороп выбил мяч в поле, но слишком сильно: Глебов не сумел догнать его и упустил за боковую.

'16

Глебов набрал скорость и хорошо открылся под длинную диагональ от партнера, но вратарь «Белграда» Попович вовремя вышел из ворот и выбил мяч далеко в поле.

'14

Нападающий ЦСКА Шуманский нанес удар из-за пределов штрафной, но мяч пролетел в нескольких метрах от ворот.

'12

Кисляк здорово протащил мяч к линии штрафной и нанес удар по воротам, но чуть выше створа!

'10

Мойзес опасно прострелил в центр штрафной с левого фланга, но Глебов не добрался до мяча!

'8

22-летний полузащитник «Белграда» Кнежевич получил желтую карточку за то, что схватил руками Глебова и сорвал атаку ЦСКА.

'6

ГООООЛ!!! ЦСКА открыл счет благодаря своему второму углового в матче.

Обляков подал на ближнюю штангу, и Дивеев затылком отправил мяч под перекладину! 1:0!

Обляков отметился голевой передачей в свой день рождения — 5 июля ему исполнилось 27 лет.

'5

ЦСКА владеет мячом на чужой половине поля.

'3

ЦСКА заработал первый угловой в матче. Обляков подал в штрафную, но защитники «Белграда» отбились.

'1

Матч начался!

15:55

Стартовый состав «Белграда»: Попович, Авдич, Павлович, Джерманович, Лазич, Кнежевич, Цветкович, Митуликич, Альба, Теофилович, Безерра.

15:50

Стартовый состав ЦСКА: Тороп, Гаич, Дивеев, Роша, Мойзес, Глебов, Кисляк, Обляков, Круговой, Шуманский, Мусаев.

15:45

Добрый день! Представляем вашему вниманию матч Братского кубка между московским ЦСКА и «Белградом».

'51

Перекладина! Цветкович нанес удар из пределов штрафной ЦСКА и отправил мяч в крестовину.

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