Вынужденная замена в составе ЦСКА: 19-летний защитник Михаил Рядно вышел вместо Мойзеса.
Келлвен нанес дальний удар, но выше ворот!
Шесть замен в составе ЦСКА: на поле вышли нападающие Алеррандро и Койта, полузащитники Файзуллаев и Вильягра, защитники Келлвен и Лукин. Отдыхать отправились Шуманский, Мусаев, Дивеев, Обляков, Круговой и Гаич.
Момент! Мусаев и Обляков сыграли в стеночку, и Тамерлан ворвался в штрафную один на один с вратарем, но чуть-чуть не успел догнать мяч! Голкипер «Белграда» перехватил мяч.
11 замен в составе «Белграда»: теперь на поле полностью другая команда.
ГОООООЛ!!! Глебов забил четвертый гол ЦСКА — 4:0!
Круговой отдал пас в центр штрафной, и Мусаев пробил по воротам, но попал в защитника. Глебов удачно подхватил мяч после отскока и закатил его в створ!
Армейцы заработали угловой. Кисляк подал в центр штрафной, и Дивеев пробил головой, но выше ворот.
Обляков потерял мяч на своей половине поля, и белградцы организовали атаку, которая завершилась подачей во вратарскую ЦСКА. Однако Тороп успел забрать мяч в руки.
ЦСКА быстро наладил контроль над мячом.
Второй тайм начался!
Первый тайм завершен!
ЦСКА полностью владеет инициативой и заслуженно громит «Белград» со счетом 3:0 благодаря голам Дивеева, Облякова и Мусаева.
Обляков, которому сегодня исполнилось 27 лет, отличился еще и голевой передачей.
С нетерпением ждем второго тайма!
Милан Гаич прострелил в штрафную «Белграда» с правого фланга, но защитник вынес мяч за боковую.
Тороп в прыжке забрал мяч и сорвал подачу белградцев в штрафную ЦСКА.
Сербы отбились после подачи Облякова в штрафную «Белграда».
Опасно! Кисляк получил мяч в штрафной и пробил низом в дальний угол, но вратарь совершил прекрасный сейв и перевел мяч на угловой!
Безерра получил желтую карточку за то, что влетел ногой в голеностоп Облякову.
Моментище! Кисляк пробил в створ с острого угла, но защитник вынес мяч с ленточки!
«Белград» заработал угловой. Бразильский нападающий Диого Безерра исполнил подачу на дальнюю штангу, но получилось слишком сильно.
Моментище! Мойзес выдал прекрасный прострел во вратарскую, но Мусаев каким-то образом не попал в створ с пары метров!
Перекладина! Шуманский в упор пробил по воротам «Белграда», но попал в левую стойку ворот!
ГОООООЛ!!! Это разгром!
Мусаев получил мяч на линии штрафной «Белграда» и аккуратно уложил его низом в правый угол ворот. 3:0 в пользу ЦСКА!
ГООООЛ!!! Обляков забил гол в свой день рождения!
Круговой закинул мяч черпачком в штрафную, и Обляков со второй попытки пробил головой в створ. 2:0 в пользу ЦСКА!
Перекладина! 20-летний полузащитник «Белграда» Цветкович нанес сильнейший дальний удар по ворота ЦСКА, но мяч сотряс крестовину!
Глебов с лета пробил по мячу из пределов штрафной «Белграда», но не попал в створ!
Тороп выбил мяч в поле, но слишком сильно: Глебов не сумел догнать его и упустил за боковую.
Глебов набрал скорость и хорошо открылся под длинную диагональ от партнера, но вратарь «Белграда» Попович вовремя вышел из ворот и выбил мяч далеко в поле.
Нападающий ЦСКА Шуманский нанес удар из-за пределов штрафной, но мяч пролетел в нескольких метрах от ворот.
Кисляк здорово протащил мяч к линии штрафной и нанес удар по воротам, но чуть выше створа!
Мойзес опасно прострелил в центр штрафной с левого фланга, но Глебов не добрался до мяча!
22-летний полузащитник «Белграда» Кнежевич получил желтую карточку за то, что схватил руками Глебова и сорвал атаку ЦСКА.
ГООООЛ!!! ЦСКА открыл счет благодаря своему второму углового в матче.
Обляков подал на ближнюю штангу, и Дивеев затылком отправил мяч под перекладину! 1:0!
Обляков отметился голевой передачей в свой день рождения — 5 июля ему исполнилось 27 лет.
ЦСКА владеет мячом на чужой половине поля.
ЦСКА заработал первый угловой в матче. Обляков подал в штрафную, но защитники «Белграда» отбились.
Матч начался!
Стартовый состав «Белграда»: Попович, Авдич, Павлович, Джерманович, Лазич, Кнежевич, Цветкович, Митуликич, Альба, Теофилович, Безерра.
Стартовый состав ЦСКА: Тороп, Гаич, Дивеев, Роша, Мойзес, Глебов, Кисляк, Обляков, Круговой, Шуманский, Мусаев.
Добрый день! Представляем вашему вниманию матч Братского кубка между московским ЦСКА и «Белградом».
Перекладина! Цветкович нанес удар из пределов штрафной ЦСКА и отправил мяч в крестовину.