«ПСЖ» вышел в полуфинал клубного чемпионата мира

Французский «ПСЖ» вышел в полуфинал проходящего в США клубного чемпионата мира по футболу. В матче 1/4 финала парижане одолели мюнхенскую «Баварию».

Встреча завершилась со счетом 2:0. В самом начале второго тайма страшную травму получил хавбек «Баварии» Джамал Мусиала.

На 78-й минуте счет во встрече открыл Дезире Дуэ. Красные карточки в составе «ПСЖ» получили Уильян Пако на 83-й и Лукас Эрнандес на 90+2-й минуте, а окончательный результат установил Усман Дембеле на 90+7-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В полуфинале команда Луиса Энрике сыграет с победителем матча «Реал» (Мадрид) — «Боруссия» (Дортмунд), который начнется в 23:00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Первый розыгрыш клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

Ранее «Челси» вышел в полуфинал клубного чемпионата мира.