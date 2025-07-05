На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Челси» вышел в полуфинал клубного чемпионата мира

«Челси» обыграл «Палмейрас» в четвертьфинале клубного ЧМ
true
true
true
close
Lee Smith/Reuters

Английский «Челси» стал вторым полуфиналистом проходящего в США клубного чемпионата мира по футболу. В своем четвертьфинале лондонский клуб одолел в напряженной борьбе бразильский «Палмейрас» — 2:1.

«Челси» действовал с преимуществом по ходу первого тайма встречи и воплотил его в забитый Коулом Палмером мяч после индивидуального прохода и удара низом в дальний угол.

Однако во второй половине подопечные Абела Феррейры смогли серьезно поменять игру, и вскоре лидер атак «Палмейраса» Эстевао, который после турнира переходит как раз в «Челси», получив мяч в штрафной, прокинул его себе на ход мимо защитника и с очень острого угла пробил от перекладины в ворота, восстановив равновесие.

Когда матч вроде бы шел к дополнительному времени, «Челси» смог надавить, заработал несколько угловых и после розыгрыша одного из них прострел Мало Гюсто с помощью рикошета дезориентировал голкипера бразильцев Вевертона, и мяч попал в ворота.

«Челси» удержал перевес и повторил счет финала клубного чемпионата мира 2023 года, когда также одолел «Палмейрас», только в дополнительное время. В полуфинале команда Энцо Марески сыграет с другим клубом из Бразилии — «Флуминенсе».

Ранее футболисты «Аль-Хиляля» не смогли сдержать слез во время минуты молчания в память о Диогу Жоте.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами