«Челси» вышел в полуфинал клубного чемпионата мира

Английский «Челси» стал вторым полуфиналистом проходящего в США клубного чемпионата мира по футболу. В своем четвертьфинале лондонский клуб одолел в напряженной борьбе бразильский «Палмейрас» — 2:1.

«Челси» действовал с преимуществом по ходу первого тайма встречи и воплотил его в забитый Коулом Палмером мяч после индивидуального прохода и удара низом в дальний угол.

Однако во второй половине подопечные Абела Феррейры смогли серьезно поменять игру, и вскоре лидер атак «Палмейраса» Эстевао, который после турнира переходит как раз в «Челси», получив мяч в штрафной, прокинул его себе на ход мимо защитника и с очень острого угла пробил от перекладины в ворота, восстановив равновесие.

Когда матч вроде бы шел к дополнительному времени, «Челси» смог надавить, заработал несколько угловых и после розыгрыша одного из них прострел Мало Гюсто с помощью рикошета дезориентировал голкипера бразильцев Вевертона, и мяч попал в ворота.

«Челси» удержал перевес и повторил счет финала клубного чемпионата мира 2023 года, когда также одолел «Палмейрас», только в дополнительное время. В полуфинале команда Энцо Марески сыграет с другим клубом из Бразилии — «Флуминенсе».

Ранее футболисты «Аль-Хиляля» не смогли сдержать слез во время минуты молчания в память о Диогу Жоте.