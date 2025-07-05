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Четырехкратный чемпион «Формулы-1» выиграл квалификацию Гран-при Великобритании

Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Великобритании «Формулы-1»
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Global Look Press

Нидерландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию на Гран-при Великобритании «Формулы-1».

Ферстаппен показал результат 1:24,892 секунды. Второе место занял пилот «Макларена» Оскар Пиастри (+0,103), третье — его партнер по команде Ландо Норрис (+0,118). Далее расположился Джордж Расселл из «Мерседеса».

Главный заезд на Гран-при Великобритании пройдет 6 июля и начнется в 17:00 по московскому времени.

Действующим чемпионом «Формулы-1» является нидерландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Гонщик является трехкратным чемпионом мира в классе «Формула-1» (2021, 2022 и 2023). Он рекордсмен по количеству побед в одном сезоне и по количеству выигранных подряд Гран-при «Формулы-1».

В апреле сообщалось о том, что команда «Астон Мартин» готова пойти на «сделку века» ради Ферстаппена, а в феврале он установил абсолютный рекорд в истории «Формулы-1».

Ранее пилот «Формулы-1» установил антирекорд.

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