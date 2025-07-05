Экс-футболист оценил переход игрока сборной России в «Динамо»

Кавазашвили о переходе Сергеева в «Динамо»: 30 лет — не критический возраст

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили выразил мнение, что нападающему Ивану Сергееву удастся проявить себя в московском «Динамо». Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Вы знаете, дело в том, что 30 лет — это не критический возраст для нашего чемпионата. Это уже доказал Артем Дзюба, в таком возрасте играет, играет прилично и ведет за собой команду», — заявил Кавазашвили.

В прошлом сезоне Сергеев выступал за самарские «Крылья Советов». Он провел 30 матчей, забил девять мячей и отдал три результативные передачи. Контракт Сергеева с «Динамо» рассчитан до лета 2027 года.

Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 пунктов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак», футболисты «Динамо» замкнули первую пятерку.

Ранее экс-футболист петербургского «Зенита» подверг критике «Спартак».