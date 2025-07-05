На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-футболист оценил переход игрока сборной России в «Динамо»

Кавазашвили о переходе Сергеева в «Динамо»: 30 лет — не критический возраст
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили выразил мнение, что нападающему Ивану Сергееву удастся проявить себя в московском «Динамо». Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Вы знаете, дело в том, что 30 лет — это не критический возраст для нашего чемпионата. Это уже доказал Артем Дзюба, в таком возрасте играет, играет прилично и ведет за собой команду», — заявил Кавазашвили.

В прошлом сезоне Сергеев выступал за самарские «Крылья Советов». Он провел 30 матчей, забил девять мячей и отдал три результативные передачи. Контракт Сергеева с «Динамо» рассчитан до лета 2027 года.

Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 пунктов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак», футболисты «Динамо» замкнули первую пятерку.

Ранее экс-футболист петербургского «Зенита» подверг критике «Спартак».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами