Экс-футболист «Зенита» подверг критике «Спартак»: они везде опаздывают

Экс-футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов подверг критике трансферную политику московского «Спартака», передает «Матч ТВ».

«Трансферы любят тишину. А здесь что? Все время появляется в прессе: хотели Осипенко — не получилось, хотели Сергеева — не получилось. Они везде немного опаздывают. И для команды это большая проблема», — сказал Радимов.

Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 пунктов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».

Ранее в «Спартаке» назвали задачи на сезон.