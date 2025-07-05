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Третий бой Бетербиева и Бивола пройдет в России

Журналист Коппинджер: третий бой Бетербиева и Бивола пройдет в России
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Кадр из трансляции

Журналист Майк Коппинджер в своих соцсетях рассказал о том, что третий бой между боксерами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом пройдет в России.

Коппиннджер отметил, что саудовский промоутер Турки Аль аш-Шейх дал на это согласие.

«Бой планировался на ноябрь 2025 года в Саудовской Аравии. Однако Бивол и Бетербиев попросили Турки Аль аш-Шейха провести бой в России с другими организаторами, и он ответил согласием. Теперь неясно, когда состоится бой», — заявил Коппиннджер.

В ночь на 23 февраля 2025 года Бивол одержал победу над Бетербиевым судейским решением. Он выиграл со счетом 114-114, 116-112, 115-113 и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Первый поединок российских боксеров состоялся также в Саудовской Аравии в ночь на 13 октября 2024 года и завершился победой Бетербиева также судейским решением. До своего первого поединка Бетербиев и Бивол ни разу не терпели на профессиональном ринге поражений. Для Бетербиева эта победа стала 21-й в карьере, у Бивола 23-1. Теперь первое поражение в карьере потерпел уже Бетербиев.

Ранее сообщалось о том, что Бивол может быть лишен титула чемпиона мира.

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