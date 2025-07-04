Российский боксер может быть лишен титула чемпиона мира

Российский боксер Дмитрий Бивол может быть лишен титула чемпиона мира Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе из-за того, что организация обязала россиянина провести защиту титула против немца Майкла Эльферта, но он настроен вместо этого провести третий бой против своего соотечественника Артура Бетербиева, передает Second Out.

Теперь IBF может отобрать у Бетербиева чемпионский пояс. Бивол уже лишился пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) из-за того, что он не вышел на поединок против представителя США Дэвида Бенавидеса.

В ночь на 23 февраля 2025 года Бивол одержал победу над Бетербиевым судейским решением. Он выиграл со счетом 114-114, 116-112, 115-113 и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Первый поединок российских боксеров состоялся также в Саудовской Аравии в ночь на 13 октября 2024 года и завершился победой Бетербиева также судейским решением. До своего первого поединка Бетербиев и Бивол ни разу не терпели на профессиональном ринге поражений. Для Бетербиева эта победа стала 21-й в карьере, у Бивола 23-1. Теперь первое поражение в карьере потерпел уже Бетербиев.

Ранее стало известно, где пройдет третий бой Бивола и Бетербиева.