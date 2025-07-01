В «Спартаке» одним предложением ответили на вопрос о задачах на следующий сезон

Гендиректор «Спартака» Малышев о задачах клуба: победа в чемпионате

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев заявил, что победа в Российской премьер-лиге (РПЛ) является задачей на следующий сезон, передает «Матч ТВ».

«Цель на сезон? Победа в чемпионате», — сказал Малышев.

В прошлом сезоне «Спартак» занял четвертое место, также красно-белые вылетели из Кубка, в финале Пути регионов проиграв дома «Ростову». Несмотря на серию неудачных матчей, клуб продлил контракт с главным тренером Деяном Станковичем.

«Краснодар» завершил чемпионат на первом месте, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», набрав 66 баллов. Бронзу завоевал московский ЦСКА — 59 очков.

В текущее межсезонье один из игроков уже покинул «Спартак» – клуб попрощался со своим воспитанником Михаилом Игнатовым. Кроме того, СМИ сообщают о возможном уходе Барко, за которого москвичи хотят получить € 20 млн, но пока покупатель не нашелся. 1 июля «Спартак» подписал контракт с форвардом Антоном Заболотным.

Ранее Александр Мостовой объяснил критику экс-тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.