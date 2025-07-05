Смолов извинился за драку в московском ресторане

Российский футболист Федор Смолов извинился перед посетителями «Кофемании» за драку в ресторане, сообщает Telegram-канал Sport Baza.

Сначала Смолов обратился к мужчине с женщиной, сидевшим в паре столиков от драки, а затем подошел и к другим посетителям.

По одной из версий, двое посетителей за соседним столиком во всеуслышание обсуждали спортсмена. Смолов подошел к ним, чтобы разобраться в ситуации, но в результате между мужчинами произошла драка. Футболист кулаком ударил оппонентов в лицо, и впоследствии пострадавшие написали заявление в полицию.

Потасовка случилась в той же «Кофемании», где в 2018 году устроили драку футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Тогда спортсменов обвинили в побоях и хулиганстве, а в 2019 году суд приговорил первого к 1,5 года колонии общего режима и второго — к одному году и пяти месяцам колонии общего режима. В сентябре 2019 года суд решил удовлетворить просьбу Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении, после этого футболисты вышли на свободу.

Ранее в «Кофемании» отказались давать комментарии о драке футболиста Смолова.