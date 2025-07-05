В московском ресторане отказались давать комментарии о драке футболиста Смолова

В ресторане «Кофемания», где в мае 2025 года произошла драка с участием экс-футболиста «Краснодара» Федора Смолова, отказались давать комментарии, передает Sport24.

Смолов о чем-то поругался с двумя клиентами заведения, после чего завязалась потасовка.

Потасовка случилась в той же «Кофемании», где в 2018 году устроили драку футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Тогда спортсменов обвинили в побоях и хулиганстве, а в 2019 году суд приговорил первого к 1,5 года колонии общего режима и второго — к одному году и пяти месяцам колонии общего режима. В сентябре 2019 года суд решил удовлетворить просьбу Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении, после этого футболисты вышли на свободу. Сейчас Кокорин выступает за кипрский «Арис». Мамаев завершил карьеру в 2022 году. Его последнем клубом стали подмосковные «Химки».

Ранее в Новосибирске футбольный матч был прерван из-за массовой драки.