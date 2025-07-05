Определилась первая полуфинальная пара клубного чемпионата мира

«Флуминенсе» сыграет с «Челси» в полуфинале клубного чемпионата мира

Бразильский «Флуминенсе» сыграет с лондонским «Челси» в полуфинале клубного чемпионата мира.

Встреча состоится 8 июля. Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени.

В четвертьфинале «Флуминенсе» со счетом 2:1 обыграл саудовский «Аль-Наср». «Челси» обыграл бразильский «Палмейрас». Встреча завершилась со счетом 2:1.

5 июля в четвертьфинале клубного чемпионата мира мюнхенская «Бавария» сыграет с «ПСЖ», а мадридский «Реал» померится силами с дортмундской «Боруссией».

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Первый розыгрыш клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

Ранее футболисты «Аль-Хиляля» не смогли сдержать слез во время минуты молчания в память о Диогу Жоте.