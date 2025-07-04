Футболисты «Аль-Насра» не смогли сдержать слез во время минуты молчания в память о Диогу Жоте

Игроки «Аль-Насра» заплакали о время минуты молчания в память о Диогу Жоте

Португальские футболисты саудовского «Аль-Насра» Рубен Невеш и Жоау Канселу не смогли сдержать слез во время минуты молчания в память об игроке английского «Ливерпуля» Диогу Жоте, который 3 июля погиб в автокатастрофе.

Минута молчания прошла перед матчем 1/4 финала клубного чемпионата мира между «Аль-Насром» и бразильским «Флуминенсе». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

ДТП произошло в провинции Самора на западе Испании. Нападающему было 28 лет. Вместе с Жотой в автомобиле был его брат Андре, который выступал за португальский «Пенафиел». Он также не выжил. Оба футболиста сгорели в автомобиле.

За несколько дней до ДТП Жота женился.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Жота стал чемпионом в составе «Ливерпуля». Он провел в АПЛ 26 матчей, забив шесть мячей. В Лиге чемпионов Жота провел в прошлом сезоне четыре матча, не отметившись результативными действиями. Всего футболист, игравший за «Ливерпуль» с 2020 года, провел за команду 182 матча, в которых записал на свой счет 65 забитых голов.

Ранее тренер «Ливерпуля» рассказал о последнем разговоре с Жотой.