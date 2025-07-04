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«Динамо» объявило о трансфере футболиста, высмеяв «Зенит»

«Динамо» объявило о трансфере Сергеева, высмеяв «Зенит»
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Московское «Динамо» объявило в своем Telegram-канале о трансфере футболиста самарских «Крыльев Советов» Ивана Сергеева, высмеяв петербургский «Зенит».

В официальном ролике-презентации от «Динамо» царь Александр II напоминает, что он «уже 100 раз сказал отменить крепостное право». Помощник царя ему ответил, что придворные подумали, что тот был 100-й раз, но как бы не 100-й, а 99-й. Это является отсылкой к тому, что «Зенит» в год своего столетия остался без трофеев, в клубе объявили, что сезон-2024/25 был 99-м, а 100-м будет сезон-2025/26.

В прошлом сезоне Сергеев провел 30 матчей, забил девять мячей и отдал три результативные передачи. Контракт Сергеева с «Динамо» рассчитан до лета 2027 года.

Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Ранее сообщалось о том, что «Зенит» убеждает Сергеева перейти в «Спартак».

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Футбол. Чемпионат России
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