«Динамо» обыграло «Партизан» в матче «Братского кубка»

Московское «Динамо» на своем поле обыграло белградский «Партизан» в матче «Братского кубка».

Встреча завершилась со счетом 3:1.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

На шестой минуте матча счет открыл игрок «Динамо» Денис Макаров. В середине первого тайма отличился футболист «Партизана» Йован Милошевич. Даниил Фомин на 60-й минуте вновь вывел бело-голубых вперед. Владислав Степанов в конце матча установил окончательный счет поединка.

«Братский кубок» — товарищеский турнир, в котором, помимо «Динамо» и «ОФК Белград» принимают участие московский ЦСКА и сербский «Партизан». Он завершится 5 июля.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее «Динамо» сравнили по уровню с топ-клубами европейского чемпионата.