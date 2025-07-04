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Мощная проверка для Карпина: «Динамо» против «Партизана». LIVE

Футбол. Братский кубок. «Динамо» — «Партизан». ОНЛАЙН

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Telegram-канал московского «Динамо»
В третьем матче Братского кубка состоится схватка между между московским «Динамо» и белградским «Партизаном». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
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Перерыв
04 июля 19:00
Динамо М
Москва, Россия
6' Макаров
1 : 1
Партизан
Белград, Сербия
20' Милошевич
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва, Россия
1-й тайм

6' Макаров

20' Милошевич

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
45+1'

Первый тайм окончен! Счет ничейный, 1:1!

45'

К основному времени первого тайма добавлена минута.

43'

Не смог проскочить Гладышев Милошевича и пустить мяч мимо голкипера «Партизана» после шикарной передачи Бителло из глубины!

41'

Нгамале выносит мяч из штрафной после подачи со стандарта в исполнении полузащитника «Партизана».

38'

Еще одна атака прошла у динамовцев, Глебов оказался на ударной позиции, но довести дело до логического завершения не смог.

35'

Драгоевич слишком агрессивно цеплял футболку Фомина, Сергей Карасев дал свисток и остановил игру.

34'

Неточно после верхового заброса Гладышева пробил Фернандес, но мяч ушел слишком далеко от створа ворот.

31'

Фернандес пробивает из района точки пенальти головой в перекладину! Отлично отыграли бело-голубые эту позиционную атаку!

28'

Касерес классно с правой ноги пробивал под перекладину ворот «Партизана», мяч улетел на угловой.

25'

Роганович жестко вкатился в ногу Скопинцеву, тот смог после короткой паузы подняться на ноги и возобновить матч.

22'

Буквально в ответной же атаке Гладышев мог снова вывести «Динамо» вперед, однако его удар между ног голкиперу не привел к изменению счета на табло.

20'

Гол! Йован Милошевич воспользовался отличной передачей Вани Драгоевича, который воспользовался нерасторопностью Данила Фомина, и в упор пробил по воротам Андрея Лунева.

18'

Гладышев здорово открывался под пас в разрез от Макарова, но Денис не успел вовремя расстаться с мячом.

15'

Гладышев навешивал на дальнюю штангу в направлении Осипенко, однако вновь голкипер «Партизана» блестяще действует на выходе из ворот.

12'

Касерес нарушает правила в атаке против Трифуновича.

11'

Милошевич здорово играет кулаками на выходе из ворот и выбивает мяч после подачи углового.

9'

Против Дениса Макарова фолит один из центральных защитников белградской команды, это Карабелев неосторожно сыграл в отборе.

6'

Гол! Потрясающий матч забивает Денис Макаров, проталкивая ребром стопы мяч в сетку после блестящей подачи Скопинцева с левой ноги! 1:0, бело-голуюые повели!

3'

Начало игры остается за сербским коллективом.

19:05

Игра началась! Поехали!

18:55

Команды на поле! Звучат государственные гимны России и Сербии!

18:40

Стартовый состав «Динамо»: Лунев, Касерес, Осипенко, Фернандес, Скопинцев, Глебов, Фомин (к), Бителло, Нгамале, Макаров, Гладышев.

18:30

Добрый вечер! Представляем вашему вниманию матч Братского кубка между московским «Динамо» и белградским «Партизаном».

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