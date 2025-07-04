Первый тайм окончен! Счет ничейный, 1:1!
К основному времени первого тайма добавлена минута.
Не смог проскочить Гладышев Милошевича и пустить мяч мимо голкипера «Партизана» после шикарной передачи Бителло из глубины!
Нгамале выносит мяч из штрафной после подачи со стандарта в исполнении полузащитника «Партизана».
Еще одна атака прошла у динамовцев, Глебов оказался на ударной позиции, но довести дело до логического завершения не смог.
Драгоевич слишком агрессивно цеплял футболку Фомина, Сергей Карасев дал свисток и остановил игру.
Неточно после верхового заброса Гладышева пробил Фернандес, но мяч ушел слишком далеко от створа ворот.
Фернандес пробивает из района точки пенальти головой в перекладину! Отлично отыграли бело-голубые эту позиционную атаку!
Касерес классно с правой ноги пробивал под перекладину ворот «Партизана», мяч улетел на угловой.
Роганович жестко вкатился в ногу Скопинцеву, тот смог после короткой паузы подняться на ноги и возобновить матч.
Буквально в ответной же атаке Гладышев мог снова вывести «Динамо» вперед, однако его удар между ног голкиперу не привел к изменению счета на табло.
Гол! Йован Милошевич воспользовался отличной передачей Вани Драгоевича, который воспользовался нерасторопностью Данила Фомина, и в упор пробил по воротам Андрея Лунева.
Гладышев здорово открывался под пас в разрез от Макарова, но Денис не успел вовремя расстаться с мячом.
Гладышев навешивал на дальнюю штангу в направлении Осипенко, однако вновь голкипер «Партизана» блестяще действует на выходе из ворот.
Касерес нарушает правила в атаке против Трифуновича.
Милошевич здорово играет кулаками на выходе из ворот и выбивает мяч после подачи углового.
Против Дениса Макарова фолит один из центральных защитников белградской команды, это Карабелев неосторожно сыграл в отборе.
Гол! Потрясающий матч забивает Денис Макаров, проталкивая ребром стопы мяч в сетку после блестящей подачи Скопинцева с левой ноги! 1:0, бело-голуюые повели!
Начало игры остается за сербским коллективом.
Игра началась! Поехали!
Команды на поле! Звучат государственные гимны России и Сербии!
Стартовый состав «Динамо»: Лунев, Касерес, Осипенко, Фернандес, Скопинцев, Глебов, Фомин (к), Бителло, Нгамале, Макаров, Гладышев.
Добрый вечер! Представляем вашему вниманию матч Братского кубка между московским «Динамо» и белградским «Партизаном».