Дана Уайт одной фразой отреагировал на желание Трампа провести турнир UFC в Белом доме

Генеральный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт поддержал в своих соцсетях идею президента США Дональда Трампа провести турнир UFC в Белом доме.

«Это будет эпично», — написал Уайт.

4 июля Трамп на митинге в Айове заявил, что в Белом доме пройдет бой за звание чемпиона UFC.

«Кто-нибудь смотрит UFC? У нас будет бой UFC. Мы проведем бой UFC — только подумайте — прямо на территории Белого дома. У нас там много земли», — заявил он.

Это мероприятие должно быть включено в широкую программу America 250 — юбилея, приуроченного к 250-летию подписания Декларации независимости, который будет отмечаться в 2026 году.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, говоря об этом заявлении, отметила, что пока не может предоставить никаких подробностей, которые можно озвучить.

UFC — международная спортивная организация, базирующаяся в американском Лас-Вегасе и проводящая бои по смешанным единоборствам.

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