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Трамп анонсировал турнир UFC в Белом доме

В Белом доме отреагировали на заявление Трампа о турнире UFC в резиденции
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Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп на митинге в Айове заявил, что Белый дом пройдет бой за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Кто-нибудь смотрит UFC? У нас будет бой UFC. Мы проведем бой UFC — только подумайте — прямо на территории Белого дома. У нас там много земли», — заявил он.

Это мероприятие должно быть включено в широкую программу America 250 — юбилея, приуроченного к 250-летию подписания Декларации независимости, который будет отмечаться в 2026 году.

Глава США отметил, что бой может быть проведен на лужайке у Белого дома, мероприятие смогут посетить около 25 тысяч человек. Однако больше никаких подробностей Трамп не рассказал, отметив только, что поединок будет носить чемпионский статус.

Как информирует NBC Washington, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, говоря об этом заявлении, отметила, что пока не может предоставить никаких подробностей, которые можно озвучить.

UFC — международная спортивная организация, базирующаяся в Лас-Вегасе (США) и проводящая бои по смешанным единоборствам. Ее президентом является Дана Уайт.

Ранее Ислам Махачев потерял первое место в рейтинге лучших бойцов UFC.

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