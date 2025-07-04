У российской девушки-бойца UFC заподозрили серьезный диагноз

Боец UFC Алексеева сообщила, что врачи подозревают у нее лейкемию

Девушка-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ирина Алексеева на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявила, что врачи подозревают у нее лейкемию.

«Меня направили к гематологу. Подозрение на лейкемию», — написала спортсменка, приложив скрин со сдачи анализов.

21 июля Алексеева на турнире UFC проиграла Клаудии Сыгуле единогласным решением судей.

Алексеева была дисквалифицирована за допинг. В допинг-пробе спортсменки, взятой антидопинговым агентством США (USADA) 21 июня 2023 года, был обнаружен тестостерон экзогенного происхождения. Дисквалификация отсчитывается с 15 октября 2023 года. Александр Скаредин, менеджер Алексеевой, заявил, что спортсменка получила дисквалификацию из-за положительной допинг-пробы вследствие приема спортивного питания.

По его словам, никакого смысла обжаловать решение о дисквалификации нет, так как даже случайное попадание запрещенных препаратов в организм не является причиной для освобождения от ответственности. Срок дисквалификации завершился в октябре 2024 года.

Ранее в Белом доме отреагировали на заявление Дональда Трампа о турнире UFC в резиденции.