На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У российской девушки-бойца UFC заподозрили серьезный диагноз

Боец UFC Алексеева сообщила, что врачи подозревают у нее лейкемию
true
true
true
close
Diego Ribas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Девушка-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ирина Алексеева на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявила, что врачи подозревают у нее лейкемию.

«Меня направили к гематологу. Подозрение на лейкемию», — написала спортсменка, приложив скрин со сдачи анализов.

21 июля Алексеева на турнире UFC проиграла Клаудии Сыгуле единогласным решением судей.

Алексеева была дисквалифицирована за допинг. В допинг-пробе спортсменки, взятой антидопинговым агентством США (USADA) 21 июня 2023 года, был обнаружен тестостерон экзогенного происхождения. Дисквалификация отсчитывается с 15 октября 2023 года. Александр Скаредин, менеджер Алексеевой, заявил, что спортсменка получила дисквалификацию из-за положительной допинг-пробы вследствие приема спортивного питания.

По его словам, никакого смысла обжаловать решение о дисквалификации нет, так как даже случайное попадание запрещенных препаратов в организм не является причиной для освобождения от ответственности. Срок дисквалификации завершился в октябре 2024 года.

Ранее в Белом доме отреагировали на заявление Дональда Трампа о турнире UFC в резиденции.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами