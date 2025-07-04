Чемпион Европы по футболу в составе молодежной сборной СССР потерял сознание за рулем

Двукратный чемпион Европы в составе молодежной сборной СССР Юрий Аджем потерял сознание за рулем и врезался в забор, сообщает Sport Baza.

Инцидент произошел в Москве на улице Зорге. 72-летнему Аджему стало плохо за рулем.

После завершения карьеры Аджем работал в системе московского ЦСКА. В середине 90-х входил в тренерский штаб первой команды. Затем он покинул клуб, но в 2000-х вернулся в ЦСКА, где с 2003 по 2021 год был тренером детских и молодежных команд.

18 апреля 2025 года микроавтобус с юными хоккеистками, ехавшими со всероссийских соревнований «Золотая шайба» в Чайковском, попал в ДТП с грузовым автомобилем вблизи села Романово.

Сообщается, что в результате ДТП пострадали водитель и четыре пассажира микроавтобуса, в том числе один несовершеннолетний. Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса Mercedes ехал слишком быстро и не выдержал дистанцию, врезавшись в Lada Granta, которую отбросило в кювет, а далее столкнулся с лесовозом, ехавшим попутно.

Ранее футболист немецкого «Байера» попал в ДТП с грузовиком.