На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Чемпион Европы по футболу в составе молодежной сборной СССР потерял сознание за рулем

Sport Baza: бывший футболист сборной СССР Аджем потерял сознание за рулем
true
true
true
close
ПФК ЦСКА/Telegram-канал «Sport Baza»

Двукратный чемпион Европы в составе молодежной сборной СССР Юрий Аджем потерял сознание за рулем и врезался в забор, сообщает Sport Baza.

Инцидент произошел в Москве на улице Зорге. 72-летнему Аджему стало плохо за рулем.

После завершения карьеры Аджем работал в системе московского ЦСКА. В середине 90-х входил в тренерский штаб первой команды. Затем он покинул клуб, но в 2000-х вернулся в ЦСКА, где с 2003 по 2021 год был тренером детских и молодежных команд.

18 апреля 2025 года микроавтобус с юными хоккеистками, ехавшими со всероссийских соревнований «Золотая шайба» в Чайковском, попал в ДТП с грузовым автомобилем вблизи села Романово.

Сообщается, что в результате ДТП пострадали водитель и четыре пассажира микроавтобуса, в том числе один несовершеннолетний. Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса Mercedes ехал слишком быстро и не выдержал дистанцию, врезавшись в Lada Granta, которую отбросило в кювет, а далее столкнулся с лесовозом, ехавшим попутно.

Ранее футболист немецкого «Байера» попал в ДТП с грузовиком.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами