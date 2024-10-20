Футболист «Байера» попал в ДТП с грузовиком

Футболист леверкузенского «Байера» Виктор Бонифасе попал в ДТП, направляясь с друзьями в аэропорт, передает Bild.

Футболист сидел на пассажирском сиденье. Водитель автомобиля не справился с управлением из-за усталости. Машина вылетела на встречную полосу, где врезалась в грузовик. Транспортное средство, в котором находился игрок, перевернулось.

Бонифасе был доставлен в больницу. В «Байере» заявили, что форвард отделался лишь незначительной травмой руки. Водитель грузовика не пострадал.

В текущем сезоне Бонифасе провел за «Байер» десять матчей, забив семь мячей. В следующем матче чемпионата Германии «Байер» сыграет с «Вердером». Игра состоится 26 октября.

Ранее клубный автобус «Ростова» попал в ДТП. Это случилось в то время, когда команда возвращалась с матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком» (0:3).

Ранее в «Ростове» рассказали подробности ДТП с клубным автобусом.