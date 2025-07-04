Футболист Сергеев, которым интересовался «Спартак», подписал контракт с другим клубом

Российский нападающий Иван Сергеев подписал контракт с московским «Динамо», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник.

В прошлом сезоне Сергеев выступал за самарские «Крылья Советов». Он провел 30 матчей, забил девять мячей и отдал три результативные передачи. Контракт Сергеева с «Динамо» рассчитан до лета 2027 года.

Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 пунктов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак», футболисты «Динамо» замкнули первую пятерку.

Ранее экс-футболист петербургского «Зенита» подверг критике «Спартак».