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Игрок «Милана», которым интересовался «Спартак», отказался от России

Заинтересовавший «Спартак» футболист Адли не хочет выступать в РПЛ
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Felice De Martino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Опорный полузащитник «Милана» Ясин Адли не хочет переезжать в Россию и выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом изданию «Евро-Футбол.Ру» сообщил известный итальянский журналист Джанлуиджи Лонгари.

«Милан» действительно открыт к продаже Адли и не видит его в будущем проекте, но сам футболист не рассматривает предложение из России. У него есть варианты в Италии и на Ближнем Востоке», — заявил он.

3 июля журналист Иван Карпов сообщил, что к приобретению Адли близок московский «Спартак». При этом никаких подробностей потенциального контракта приведено не было.

В прошлом сезоне Адли выступал на правах аренды за итальянскую «Фиорентину». Он провел за клуб в чемпионате Италии 26 матчей, забив четыре мяча. Адли является воспитанников французского «ПСЖ», но сыграл за команду всего один матч.

Сезон-2024/25 «Спартак» завершил на четвертой строчке турнирной таблицы РПЛ. В активе команды оказалось 57 очков за 30 туров, красно-белые уступили чемпиону России — «Краснодару» — ровно десять баллов.

Ранее в «Зените» не увидели былой мощи.

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